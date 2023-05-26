Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам международной конференции на тему «Борьба с минной угрозой - путь к устойчивому развитию»

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил обращение участникам международной конференции на тему "Борьба с минной угрозой - путь к устойчивому развитию".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом обращения можно ознакомиться по ссылке.