Президент Ильхам Алиев: В городе Лачин все создается с большим вкусом

После освобождения родных земель от оккупации я сказал, что Карабах и Восточный Зангезур мы превратим в рай.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 мая на встрече с жителями Лачинского района.

Сравнив Лачин с раем, глава государства отметил: "Живописная природа, величественные горы, прекрасные здания, дома - все создается с большим вкусом, чтобы и люди жили здесь комфортно, и современный облик города Лачин находился на уровне достигнутых Азербайджаном успехов".