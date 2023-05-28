Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил и сказал, что разделяет с нами радость победы.

Как передает Day.Az со ссылкой на CNN Türk, об этом заявил Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед сторонниками.

"Некоторое время назад Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Узбекистана Шевкет Мирзиёев, Президент Ливии позвонили и выразили свою поддержку и разделили с нами радость этой победы", - добавил Эрдоган.