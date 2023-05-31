https://news.day.az/officialchronicle/1569209.html Президент Ильхам Алиев: Выставка "Нефть и газ Каспия" помогает Азербайджану представить свой потенциал международным инвесторам
Президент Ильхам Алиев: Выставка "Нефть и газ Каспия" помогает Азербайджану представить свой потенциал международным инвесторам
Выставка "Нефть и газ Каспия" помогает Азербайджану представить свой потенциал международным инвесторам.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам "Бакинской энергетической недели".
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