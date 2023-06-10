Президент Ильхам Алиев направил письмо Президенту Беларуси

Президент Ильхам Алиев направил письмо Президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Беларусь.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый Александр Григорьевич,

Сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице дружественный народ Беларуси с 30-летием установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Беларусь.

В этот знаменательный день хотел бы вновь отметить высокий уровень азербайджано-белорусских отношений, которые за последние три десятилетия последовательно расширялись и углублялись в духе взаимовыгодного партнерства, опираясь на добрые традиции дружбы, взаимного уважения и доверия, связывающие наши народы.

Наши межгосударственные связи, прошедшие большой путь развития и характеризующиеся активным политическим диалогом, интенсивными контактами и тесным взаимодействием в двустороннем и многостороннем форматах, плодотворным сотрудничеством в торгово-экономической, гуманитарной и многих других сферах, вызывают особое удовлетворение.

Весом Ваш личный вклад в поступательное развитие азербайджано-белорусских отношений, повышение их уровня до стратегического партнерства.

Уверен, что совместными усилиями отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Республикой Беларусь будут и далее всесторонне укрепляться и наполняться новым содержанием в интересах наших народов и стран.

Желаю Вам, уважаемый Александр Григорьевич, крепкого здоровья, счастья и успехов, а дружественному народу Беларуси - мира и благополучия", - говорится в письме главы государства.