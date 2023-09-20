Президент Ильхам Алиев: Светлая память о наших шехидах будет жить вечно в наших сердцах

К сожалению, в ходе антитеррористических мероприятий у нас есть шехиды. Да упокоит Аллах души наших шехидов. У нас были и раненые солдаты и офицеры. Да исцелит их Аллах.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к народу.

Подчеркнув, что они отдали свои жизни за Родину, за справедливость, за суверенитет Азербайджана, глава государства сказал, что светлая память о шехидах будет жить вечно в наших сердцах.