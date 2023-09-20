Президент Ильхам Алиев: Некоторые элементы преступного режима уже получили заслуженное наказание, остальные тоже получат

Несмотря на всю несправедливость, несмотря на все преступления, совершенные преступным армянским режимом, мы никогда не обвиняли армянский народ в этих преступлениях.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к народу.

"Мы не обвиняли армянский народ в Ходжалинском геноциде, разрушении наших городов, сел, вскрытии могил. Мы обвинили элементы преступного режима, его лидеров. Мы привлекаем их к ответственности и будем это делать. Некоторые из них уже получили заслуженное наказание, остальные тоже получат", - отметил глава государства.