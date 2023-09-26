По поручению Первого вице-президента Мехрибан Алиевой состоялся еще один консилиум в связи с состоянием здоровья депутата Ганиры Пашаевой

Продолжается лечение депутата Ганиры Пашаевой, госпитализированной 23 сентября в связи с проблемами со здоровьем в отделение интенсивной терапии Центральной клинической больницы.

Как сообщает Day.Az, вопросы, связанные со здоровьем депутата, с первого дня находятся под контролем Первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

Сотрудники Фонда Гейдара Алиева находятся в постоянном контакте с врачебным персоналом Центральной клинической больницы и медицинскими специалистами, привлеченными для консультаций из Турции по поручению Первого вице-президента Мехрибан Алиевой. Наряду с турецким врачом, приглашенным в Баку, регулярно проводятся консультации с другими врачами, находящимися в братской стране, в формате видеосвязи.

Во время очередного консилиума была еще раз оценена ситуация со здоровьем Ганиры Пашаевой. Также были прописаны в протоколах лечения новые лекарства, необходимые в условиях интенсивной терапии в Центральной клинической больнице.