https://news.day.az/officialchronicle/1602005.html Президент Ильхам Алиев открыл Джебраильский центр цифрового управления ОАО «Азеришыг» - ФОТО
Президент Ильхам Алиев открыл Джебраильский центр цифрового управления ОАО «Азеришыг» - ФОТО
28 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев открыл Джебраильский центр цифрового управления Открытого акционерного общества "Азеришыг".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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