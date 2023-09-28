Президент Ильхам Алиев открыл Джебраильский центр цифрового управления ОАО «Азеришыг»

28 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев открыл Джебраильский центр цифрового управления Открытого акционерного общества "Азеришыг".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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