Президент Ильхам Алиев: Результат переговоров, которые велись 28 лет, был нулевым

В течение трех десятилетий оккупационные силы не позволяли нам вернуться, фактически блокируя все усилия международного сообщества по поиску путей для мирного урегулирования конфликта. Переговоры велись с 1992 по 2020 годы. Представляете? 28 лет бесконечных и, как мы видим, бесполезных переговоров, которые привели к нулевому результату.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на 2-м Азербайджанском национальном градостроительном форуме в Зангилане.

Глава государства подчеркнул, что если посмотреть на страны, спонсировавшие эти переговоры, то можно легко увидеть, что решение было бы найдено, если бы они этого захотели. "Потому что сопредседателями бывшей Минской группы, которая имела мандат на прекращение оккупации, являлись три постоянных члена Совета Безопасности ООН, три ядерные державы. Минская группа была как бы ответвлением ОБСЕ. Но в то же время у нас была правовая основа. У нас имелись резолюции Совета Безопасности ООН. Четыре из них требовали немедленного, безоговорочного и полного вывода армянских войск с оккупированных территорий. Эти резолюции были приняты в 1993 году", - отметил Президент Ильхам Алиев.