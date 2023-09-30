https://news.day.az/officialchronicle/1602611.html Президент Ильхам Алиев принял президента Международной астронавтической федерации
Президент Ильхам Алиев принял президента Международной астронавтической федерации
30 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял президента Международной астронавтической федерации Клея Моури.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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