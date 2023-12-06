https://news.day.az/officialchronicle/1619778.html Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Финляндии
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Финляндии
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Финляндской Республики Саули Ниинистё.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый господин Президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ по случаю национального праздника Финляндской Республики - Дня независимости.
В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в работе, вашему народу - постоянного мира и благополучия", - говорится в письме.
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