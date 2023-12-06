Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Финляндии

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Финляндской Республики Саули Ниинистё.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ по случаю национального праздника Финляндской Республики - Дня независимости.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в работе, вашему народу - постоянного мира и благополучия", - говорится в письме.