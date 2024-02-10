https://news.day.az/officialchronicle/1636139.html Главный исполнительный директор компании BP поздравил Президента Ильхама Алиева
Главный исполнительный директор компании BP поздравил Президента Ильхама Алиева
Главный исполнительный директор компании BP Мюррей Окинклосс направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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