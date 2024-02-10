Главный исполнительный директор компании BP поздравил Президента Ильхама Алиева

Главный исполнительный директор компании BP Мюррей Окинклосс направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.