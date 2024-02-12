https://news.day.az/officialchronicle/1636611.html Патриарх Московский и всея Руси поздравил Президента Ильхама Алиева
Патриарх Московский и всея Руси поздравил Президента Ильхама Алиева
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных выборах, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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