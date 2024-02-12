Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики поздравила Президента Ильхама Алиева

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер направила президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю уверенной победы на внеочередных выборах, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.