https://news.day.az/officialchronicle/1636614.html Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики поздравила Президента Ильхама Алиева
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики поздравила Президента Ильхама Алиева
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер направила президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю уверенной победы на внеочередных выборах, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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