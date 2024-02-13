Президент международной общественной организации "Всемирная ассамблея тюркских народов" поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент международной общественной организации "Всемирная ассамблея тюркских народов" в Казахстане академик Ерментай Султанмурат направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.