https://news.day.az/officialchronicle/1636950.html Президент международной общественной организации "Всемирная ассамблея тюркских народов" поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент международной общественной организации "Всемирная ассамблея тюркских народов" поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент международной общественной организации "Всемирная ассамблея тюркских народов" в Казахстане академик Ерментай Султанмурат направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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