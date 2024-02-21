https://news.day.az/officialchronicle/1639100.html Президент Суринама поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент Суринама поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент Республики Суринам Чандрикаперсад Сантоки направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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