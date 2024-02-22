https://news.day.az/officialchronicle/1639507.html Самир Рзаев назначен президентом AZAL - Распоряжение
Самир Рзаев назначен президентом AZAL - Распоряжение
Самир Рзаев назначен президентом AZAL.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Согласно распоряжению, Самир Муса оглу Рзаев назначен президентом Закрытого акционерного общества "Азербайджанские Авиалинии".
Другим распоряжением главы государства Самир Муса оглу Рзаев освобожден от должности первого вице-президента ЗАО "Азербайджанские Авиалинии".
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