Самир Рзаев назначен президентом AZAL

Самир Рзаев назначен президентом AZAL.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Согласно распоряжению, Самир Муса оглу Рзаев назначен президентом Закрытого акционерного общества "Азербайджанские Авиалинии".

Другим распоряжением главы государства Самир Муса оглу Рзаев освобожден от должности первого вице-президента ЗАО "Азербайджанские Авиалинии".