https://news.day.az/officialchronicle/1639658.html Президент Ильхам Алиев поздравил Императора Японии
Президент Ильхам Алиев поздравил Императора Японии
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Императору Японии Нарухито по случаю национального праздника страны - Дня рождения Императора, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Ваше величество,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю национального праздника Японии - Дня Вашего рождения.
В этот праздничный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю дружественному народу Японии постоянного благополучия и процветания", - говорится в письме.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре