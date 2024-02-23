Президент Ильхам Алиев поздравил Императора Японии

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Императору Японии Нарухито по случаю национального праздника страны - Дня рождения Императора, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю национального праздника Японии - Дня Вашего рождения.

В этот праздничный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю дружественному народу Японии постоянного благополучия и процветания", - говорится в письме.