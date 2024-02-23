Президент Института культуры Организации экономического сотрудничества направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Президент Института культуры Организации экономического сотрудничества Саад Хан направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.