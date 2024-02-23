https://news.day.az/officialchronicle/1639729.html Президент Института культуры Организации экономического сотрудничества направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Института культуры Организации экономического сотрудничества направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Института культуры Организации экономического сотрудничества Саад Хан направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре