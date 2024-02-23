https://news.day.az/officialchronicle/1639830.html Король Таиланда поздравил Президента Ильхама Алиева
Король Таиланда поздравил Президента Ильхама Алиева
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.
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