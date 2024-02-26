Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Как сообщает Day.Az, в публикации приведен лозунг "Справедливость к Ходжалы".