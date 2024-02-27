Король Нидерландов поздравил Президента Ильхама Алиева

Король Нидерландов Виллем-Александр направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент.

Поздравляю Вас с переизбранием Президентом Азербайджана.

Надеюсь на дальнейшее укрепление диалога и сотрудничества между нашими странами.

Избрание Баку в качестве города, принимающего 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29), не только вносит вклад в устойчивое и безопасное будущее для каждого гражданина Вашей страны и всего мира, но и предоставляет Азербайджану возможность продемонстрировать свой международный авторитет.

Желаю Вам успехов и достижений в выполнении предстоящих задач", - говорится в письме.