Король Нидерландов поздравил Президента Ильхама Алиева
Король Нидерландов Виллем-Александр направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый господин Президент.
Поздравляю Вас с переизбранием Президентом Азербайджана.
Надеюсь на дальнейшее укрепление диалога и сотрудничества между нашими странами.
Избрание Баку в качестве города, принимающего 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29), не только вносит вклад в устойчивое и безопасное будущее для каждого гражданина Вашей страны и всего мира, но и предоставляет Азербайджану возможность продемонстрировать свой международный авторитет.
Желаю Вам успехов и достижений в выполнении предстоящих задач", - говорится в письме.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре