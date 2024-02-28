Президент Ильхам Алиев: Мы можем серьезно рассмотреть вопрос о полном выходе из Совета Европы

Мы можем серьезно рассмотреть вопрос о полном выходе из Совета Европы.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, принимая делегацию во главе с председателем Восточного комитета германской экономики Михаэлем Хармсом.

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