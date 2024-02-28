https://news.day.az/officialchronicle/1641029.html Президент Ильхам Алиев: Мы можем серьезно рассмотреть вопрос о полном выходе из Совета Европы
Президент Ильхам Алиев: Мы можем серьезно рассмотреть вопрос о полном выходе из Совета Европы
Мы можем серьезно рассмотреть вопрос о полном выходе из Совета Европы.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, принимая делегацию во главе с председателем Восточного комитета германской экономики Михаэлем Хармсом.
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