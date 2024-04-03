https://news.day.az/officialchronicle/1649190.html Президент Ильхам Алиев принял губернатора города Санкт-Петербург России - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял губернатора города Санкт-Петербург России - ФОТО
3 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял губернатора города Санкт-Петербург Российской Федерации Александра Беглова.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре