Президент Ильхам Алиев: Сотрудничество с Китаем расширяется в политической, экономической и транспортной сферах

Наш подход к политике "одного Китая" хорошо известен нашим китайским партнерам. Китай же всегда поддерживал территориальную целостность Азербайджана. Это всегда было основой нашего сотрудничества.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев 23 апреля в выступлении на международном форуме на тему "СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана", организованном в Университете АДА.

"В настоящее время сотрудничество расширяется в политической, экономической и транспортной сферах", - подчеркнул глава государства, отметив, что неоднократно встречался с председателем КНР Си Цзиньпином и у него остались очень хорошие впечатления от этих встреч. Президент сказал, что эти встречи придают дополнительный импульс нашим отношениям.