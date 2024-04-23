https://news.day.az/officialchronicle/1654585.html Президент Ильхам Алиев: В настоящее время нефть и газ составляют менее половины нашего валового внутреннего продукта
Президент Ильхам Алиев: В настоящее время нефть и газ составляют менее половины нашего валового внутреннего продукта
Мы диверсифицируем нашу экономику. В настоящее время нефть и газ составляют менее половины нашего валового внутреннего продукта.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 23 апреля в выступлении на международном форуме на тему "СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана", организованном в Университете АДА.
"Однако около 95 процентов нашего экспорта связано с нефтью и газом. В настоящее время одна из наших главных задач - диверсифицировать экспорт", - отметил глава государства.
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