Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю 101-й годовщины со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю 101-й годовщины со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева.

Как передает Day.Az, в публикации говорится:

"Светлая, добрая память о Гейдаре Алиеве навсегда сохранится в наших сердцах. Помним, любим, чтим."