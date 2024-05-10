https://news.day.az/officialchronicle/1659036.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю 101-й годовщины со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева - ФОТО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю 101-й годовщины со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева - ФОТО
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю 101-й годовщины со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева.
Как передает Day.Az, в публикации говорится:
"Светлая, добрая память о Гейдаре Алиеве навсегда сохранится в наших сердцах. Помним, любим, чтим."
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