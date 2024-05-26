Президент ЮАР поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент ЮАР Матамела Сирил Рамафоса поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю 28 Мая - Дня независимости, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше превосходительство.

От имени правительства и народа Южно-Африканской Республики передаю Вам, правительству и народу Азербайджана искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю знаменательной даты - 28 Мая - Дня независимости Азербайджанской Республики.

Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья, еще раз заявляю о намерении укреплять прекрасные дружественные отношения между нашими странами.

Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение", - говорится в поздравительном письме.