Президент ЮАР поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент ЮАР Матамела Сирил Рамафоса поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю 28 Мая - Дня независимости, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Ваше превосходительство.
От имени правительства и народа Южно-Африканской Республики передаю Вам, правительству и народу Азербайджана искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю знаменательной даты - 28 Мая - Дня независимости Азербайджанской Республики.
Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья, еще раз заявляю о намерении укреплять прекрасные дружественные отношения между нашими странами.
Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение", - говорится в поздравительном письме.
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