https://news.day.az/officialchronicle/1667045.html Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Турцию
Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Турцию
10 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана прибыл с рабочим визитом в Анкару.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в аэропорту Эсенбога Анкары, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Азербайджана был выстроен почетный караул.
Президента Ильхама Алиева встречали вице-президент Турции Джевдет Йылмаз и другие официальные лица.
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