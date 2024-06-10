Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Турцию

10 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана прибыл с рабочим визитом в Анкару.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в аэропорту Эсенбога Анкары, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Азербайджана был выстроен почетный караул.

Президента Ильхама Алиева встречали вице-президент Турции Джевдет Йылмаз и другие официальные лица.