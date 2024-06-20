Великий Герцог Люксембурга поздравил Президента Ильхама Алиева

Великий Герцог Люксембурга Анри направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом пиьсма можно ознакомиться по ссылке.