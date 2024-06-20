https://news.day.az/officialchronicle/1669488.html Великий Герцог Люксембурга поздравил Президента Ильхама Алиева
Великий Герцог Люксембурга поздравил Президента Ильхама Алиева
Великий Герцог Люксембурга Анри направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом пиьсма можно ознакомиться по ссылке.
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