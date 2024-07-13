https://news.day.az/officialchronicle/1674709.html Увеличена численность сотрудников "ASAN Xidmət" - Указ
Увеличена численность сотрудников "ASAN Xidmət" - Указ
Президент Ильхам Алиев внес изменения в указ об обеспечении деятельности Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям ("ASAN Xidmət").
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим глава государства подписал новый указ.
Согласно указу, численный предел сотрудников агентства увеличен с 1 539 до 1 560 человек.
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