Увеличена численность сотрудников "ASAN Xidmət"

Президент Ильхам Алиев внес изменения в указ об обеспечении деятельности Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям ("ASAN Xidmət").

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим глава государства подписал новый указ.

Согласно указу, численный предел сотрудников агентства увеличен с 1 539 до 1 560 человек.