Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в Семейный кодекс

В Азербайджане утвержден запрет на брак двоюродных братьев и сестер (дети дяди и тети, братья и сестры отца или матери).

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев утвердил изменения в Семейный кодекс.

Таким образом, расширяется круг обстоятельств, препятствующих заключению брака. Так, в кодекс добавляются следующие обстоятельства:

- не допускается брак детей братьев и (или) сестер, имеющих общих биологических дедушку и (или) бабушку;

- не допускается брак между имеющими биологическое родство дядей и племянницей брата (сестры), между тетей и племянником брата (сестры).

В проекте также были выдвинуты предложения по расширению круга субъектов, между которыми не допускается заключение брака. Это, в частности, касается браков между кровными родственниками, так как в Азербайджане очень высок риск генетических заболеваний у детей, рожденных в таких браках.

Отметим, что согласно действующему законодательству, не допускается заключение брака между следующими лицами:

- близкие родственники (родители и дети, бабушки-дедушки и внуки, родные и сводные братья и сестры (имеющие общего отца и мать);

- усыновители и усыновленные;

- лица, один или оба из которых уже состоят в браке;

- лица, не прошедшие медицинское обследование, предусмотренное статьей 13 настоящего кодекса;

- лица, один или оба из которых признаны судом недееспособными в результате психического заболевания или умственной отсталости.