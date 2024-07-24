В Азербайджане учреждена специальная паралимпийская стипендия

Президент Ильхам Алиев подписал указ об увеличении государственной поддержки олимпийских и паралимпийских чемпионов Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в соответствии с указом, для паралимпийских чемпионов Азербайджана учреждена специальная паралимпийская стипендия Президента Азербайджанской Республики в 2-кратном размере минимальной месячной заработной платы.

Установлено, что стипендия, учрежденная данным указом, выплачивается министерством молодежи и спорта Азербайджанской Республики за счет средств государственного бюджета Азербайджанской Республики.

Специальная олимпийская стипендия Президента Азербайджанской Республики для олимпийских чемпионов Азербайджана установлена в 4-кратном размере минимальной месячной заработной платы.

В указе "Об учреждении специальных олимпийских стипендий Президента Азербайджанской Республики для олимпийских чемпионов Азербайджана" слова "в размере 1300 (тысяча триста) манатов" заменены словами "в 4-кратном размере минимальной месячной заработной платы".

Кабинет министров Азербайджанской Республики должен решить вопросы, вытекающие из настоящего указа.