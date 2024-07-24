В Азербайджане будут усовершенствованы правила дорожного движения с обеспечением права на обращение в вышестоящий орган (должностное лицо) или суд.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в подписанном Президентом Ильхамом Алиевым указе "О применении закона № 1196-VIQD Азербайджанской Республики от 28 июня 2024 года "О внесении изменений в Кодекс об административных проступках"".

Согласно указу, Кабинет министров Азербайджана в трехмесячный срок должен подготовить предложения по совершенствованию нормативных правовых актов в направлении электронизации процедур официальной выдачи протоколов и решений по делам об административных правонарушениях против правил дорожного движения, обеспечения безопасности дорожного движения и использования автомобильных дорог с обеспечением права обжалования в вышестоящий орган (должностное лицо) или суд и представить Президенту Азербайджанской Республики.