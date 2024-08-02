В Азербайджане изменился состав комиссии по единовременной выплате инвалидам войны

Изменился состав комиссии по единовременной выплате инвалидам войны.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в соответствии с указом, подписанным Президентом Ильхамом Алиевым, вносятся изменения в указ "О мерах, связанных с усилением социальной защиты военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, у которых установлена инвалидность в результате получения увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания при выполнении военных служебных обязанностей (служебных обязанностей) в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджанской Республики или в период действительной военной службы, а также членов их семей".

Председатель Открытого акционерного общества "Азерсыгорта" исключен из числа членов комиссии.

Отметим, что военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, у которых установлена инвалидность в результате обстоятельств, предусмотренных в пункте "ç" статьи 5 закона Азербайджанской Республики "Об обязательном государственном личном страховании военнослужащих", в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджанской Республики в период службы до 2 августа 1997 года, или их наследникам выплачивается единовременная выплата в следующем размере:

- в связи с инвалидностью I группы - 8800 манатов;

- в связи с инвалидностью II группы - 6600 манатов;

- в связи с инвалидностью III группы - 4400 манатов.