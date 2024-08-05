В Азербайджане определены комиссии, которые будут осуществлять уничтожение наркотиков, изъятых из незаконного оборота

В Азербайджане определены комиссии, которые будут осуществлять уничтожение наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, изъятых из незаконного оборота или конфискованных.

Как сообщает Day.Az, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал указ "О применении закона № 1197-VIQD Азербайджанской Республики от 28 июня 2024 года "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров" и внесении изменений в связи с этим в некоторые указы Президента.

Было определено, что полномочия соответствующего органа исполнительной власти, предусмотренные в первом и втором предложениях статьи 32.2 закона "Об обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров", осуществляет Президент.

Уничтожение наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, изъятых из незаконного оборота или конфискованных в соответствии с первым предложением статьи 32.2 закона осуществляется следующими комиссиями:

1. Комиссия по уничтожению наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в крупном и особо крупном объеме, сформированная Государственной комиссией по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств;

2. Комиссия Нахчыванской Автономной Республики по уничтожению наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в крупном и особо крупном объеме на территории Нахчыванской Автономной Республики, сформированная Кабинетом министров Нахчыванской Автономной Республики;

3. Районные (городские) комиссии по уничтожению наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в малом и значительном объеме, формируемые местными органами исполнительной власти.

Кроме того, глава государства подписал закон об исполнении соответствующего указа.

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