https://news.day.az/officialchronicle/1680989.html Завершился визит Президента Ильхама Алиева в Казахстан - ФОТО
Завершился визит Президента Ильхама Алиева в Казахстан - ФОТО
9 августа завершился визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Республику Казахстан.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в международном аэропорту Нурсултан Назарбаев города Астана в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул.
Президента Азербайджана провожали премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и другие официальные лица.
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