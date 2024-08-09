Завершился визит Президента Ильхама Алиева в Казахстан

9 августа завершился визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Республику Казахстан.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в международном аэропорту Нурсултан Назарбаев города Астана в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул.

Президента Азербайджана провожали премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и другие официальные лица.