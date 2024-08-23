Азербайджан и Узбекистан подписали Соглашение о союзных отношениях

23 августа в Ташкенте при участии Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева было подписано Соглашение о союзных отношениях между Азербайджаном и Узбекистаном.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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