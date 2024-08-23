https://news.day.az/officialchronicle/1683650.html Азербайджан и Узбекистан подписали Соглашение о союзных отношениях
Азербайджан и Узбекистан подписали Соглашение о союзных отношениях
23 августа в Ташкенте при участии Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева было подписано Соглашение о союзных отношениях между Азербайджаном и Узбекистаном.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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