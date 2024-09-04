https://news.day.az/officialchronicle/1686597.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила Ламию Велиеву, завоевавшую золотую медаль на Паралимпийских играх - ФОТО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила Ламию Велиеву, завоевавшую золотую медаль на Паралимпийских играх - ФОТО
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в своем официальном аккаунте в Instagram поделилась публикацией в связи с завоеванием азербайджанской параатлонисткой Ламией Велиевой золотой медали на Летних Паралимпийских играх "Париж-2024".
Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:
"Ура! Наша очередная победа! Четырехкратная чемпионка мира Ламия Велиева завоевала золотую медаль на Летних Паралимпийских играх "Париж-2024"! От всей души поздравляю нашу спортсменку! Спасибо всем победителям, подарившим радость азербайджанским болельщикам!".
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