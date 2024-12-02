Президент Ильхам Алиев утвердил новые правила в связи с проведением первого заседания новоизбранного состава муниципалитетов

Президент Ильхам Алиев подписал указ о применении закона Азербайджанской Республики от 18 октября 2024 года № 49-VIIQD "О внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "О статусе муниципалитетов" и "Об административном контроле за деятельностью муниципалитетов" и внесении в связи с этим изменений в некоторые указы Президента Азербайджанской Республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в соответствии с указом, первое заседание новоизбранного состава муниципалитета пройдет в течение пяти рабочих дней после объявления Центральной избирательной комиссией итогов муниципальных выборов.

На первом заседании муниципалитета до избрания председателя муниципалитета на заседании будет председательствовать самый старший по возрасту член муниципалитета. Председательствующий на собрании объявит список членов, избранных в муниципалитет, проведет первое заседание до избрания председателя муниципалитета и секретаря заседания.

Председатель муниципалитета будет избран открытым или тайным голосованием. Председатель муниципалитета будет считаться избранным, если наберет более половины голосов членов муниципалитета. После избрания председателя муниципалитета и секретаря заседания на первом заседании муниципалитета будет утверждена повестка заседания.