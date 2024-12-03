https://news.day.az/officialchronicle/1712381.html Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Йемена в Азербайджане - ФОТО 3 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Йеменской Республики в нашей стране Мухаммеда Салеха Ахмеда Турига.
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Йемена в Азербайджане - ФОТО
3 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Йеменской Республики в нашей стране Мухаммеда Салеха Ахмеда Турига.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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