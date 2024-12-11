Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с днем памяти великого лидера Гейдара Алиева

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поделился в своих официальных аккаунтах в социальных сетях публикацией по случаю дня памяти великого лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Day.Az, в публикации говорится: "12 декабря - День памяти общенационального лидера Гейдара Алиева".