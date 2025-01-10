https://news.day.az/officialchronicle/1721879.html Самир Шарифов освобожден от должности министра финансов Азербайджана Самир Рауф оглу Шарифов освобожден от должности министра финансов Азербайджанской Республики. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.
Самир Шарифов освобожден от должности министра финансов Азербайджана
Самир Рауф оглу Шарифов освобожден от должности министра финансов Азербайджанской Республики.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.
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