https://news.day.az/officialchronicle/1723325.html Президент Ильхам Алиев утвердил концепцию цифрового развития Азербайджана Утверждена "Концепция цифрового развития в Азербайджанской Республике". Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал указ.
Президент Ильхам Алиев утвердил концепцию цифрового развития Азербайджана
Утверждена "Концепция цифрового развития в Азербайджанской Республике".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал указ.
Согласно документу, установлено, что координацию и контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных Концепцией, утвержденной настоящим указом, осуществляет Кабинет министров Азербайджанской Республики.
Функции оператора цифрового развития, предусмотренные Концепцией, осуществляет министерство цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики.
С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.
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