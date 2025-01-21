https://news.day.az/officialchronicle/1724412.html Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с президентом компании The Goldman Sachs Group Inc. по глобальным вопросам Джаредом Коэном 21 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на основании обращения противоположной стороны встретился в Давосе с президентом по глобальным вопросам компании "The Goldman Sachs Group Inc." Джаредом Коэном. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с президентом компании The Goldman Sachs Group Inc. по глобальным вопросам Джаредом Коэном
21 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на основании обращения противоположной стороны встретился в Давосе с президентом компании The Goldman Sachs Group Inc. по глобальным вопросам Джаредом Коэном.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре