https://news.day.az/officialchronicle/1724412.html

Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с президентом компании The Goldman Sachs Group Inc. по глобальным вопросам Джаредом Коэном

21 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на основании обращения противоположной стороны встретился в Давосе с президентом по глобальным вопросам компании "The Goldman Sachs Group Inc." Джаредом Коэном. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется