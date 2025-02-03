Руфат Азизов освобожден от должности ректора Сумгайытского государственного университета

Руфат Эйваз оглу Азизов освобожден от должности ректора Сумгайытского государственного университета.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.