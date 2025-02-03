https://news.day.az/officialchronicle/1727419.html Руфат Азизов освобожден от должности ректора Сумгайытского государственного университета - Распоряжение Президента Ильхама Алиева Руфат Эйваз оглу Азизов освобожден от должности ректора Сумгайытского государственного университета. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Руфат Азизов освобожден от должности ректора Сумгайытского государственного университета - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Руфат Эйваз оглу Азизов освобожден от должности ректора Сумгайытского государственного университета.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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