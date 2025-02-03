https://news.day.az/officialchronicle/1727424.html Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о праздновании 140-летия Узеира Гаджибейли Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о праздновании 140-летия Узеира Гаджибейли. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. С полным текстом распоряжения главы государства можно ознакомиться по ссылке. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о праздновании 140-летия Узеира Гаджибейли
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о праздновании 140-летия Узеира Гаджибейли.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
С полным текстом распоряжения главы государства можно ознакомиться по ссылке.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре