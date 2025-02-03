Президент Ильхам Алиев утвердил новый закон "О деятельности по разминированию".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, законопроект, состоящий из трех глав и 14 статей, будет распространяться на организацию и осуществление в Азербайджане противоминной деятельности, в том числе деятельности по разминированию.

Документ не будет распространяться на противоминную деятельность, проводимую в целях обеспечения безопасности и обороны Азербайджана Вооруженными силами Азербайджана.

Положение об информационной системе деятельности по разминированию будет утверждено органом, определяемым соответствующим органом Исполнительной власти.

Размещение предупреждающих знаков на границах опасных зон в целях предотвращения причинения вреда жизни и здоровью людей, их имуществу обеспечивается уполномоченным органом или исполнителями, осуществляющими разминирование на данной территории.

Пострадавшим будет оказываться бесплатная психологическая и медицинская помощь в соответствии с законами "О психологической помощи" и "Об охране здоровья населения".

Финансирование противоминной деятельности будет осуществляться за счет средств государственного бюджета и иных не запрещенных законом источников.

Лица, нарушившие требования закона, будут нести ответственность в случаях, предусмотренных законом.

Глава государства подписал указ об исполнении соответствующего закона.