Президент Ильхам Алиев утвердил новый закон "О деятельности по разминированию"
Президент Ильхам Алиев утвердил новый закон "О деятельности по разминированию".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, законопроект, состоящий из трех глав и 14 статей, будет распространяться на организацию и осуществление в Азербайджане противоминной деятельности, в том числе деятельности по разминированию.
Документ не будет распространяться на противоминную деятельность, проводимую в целях обеспечения безопасности и обороны Азербайджана Вооруженными силами Азербайджана.
Положение об информационной системе деятельности по разминированию будет утверждено органом, определяемым соответствующим органом Исполнительной власти.
Размещение предупреждающих знаков на границах опасных зон в целях предотвращения причинения вреда жизни и здоровью людей, их имуществу обеспечивается уполномоченным органом или исполнителями, осуществляющими разминирование на данной территории.
Пострадавшим будет оказываться бесплатная психологическая и медицинская помощь в соответствии с законами "О психологической помощи" и "Об охране здоровья населения".
Финансирование противоминной деятельности будет осуществляться за счет средств государственного бюджета и иных не запрещенных законом источников.
Лица, нарушившие требования закона, будут нести ответственность в случаях, предусмотренных законом.
Глава государства подписал указ об исполнении соответствующего закона.
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