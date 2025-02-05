https://news.day.az/officialchronicle/1728004.html Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об индексации трудовых пенсий Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение об индексации трудовых пенсий. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об индексации трудовых пенсий
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение об индексации трудовых пенсий.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
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